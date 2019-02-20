На Луганщині один депутат нажився на ремонтах, інший прихопив землю Суспільство | 20-02-2019, 09:26 0 42 Керівник прокуратури Луганської області повідомив про підозру депутату Сєвєродонецької міської ради організатору злочинної групи, причетному до вчинення низки правопорушень.



Як повідомляє прокуратура Луганської області, підозру оголосили 18 лютого.



Місцевому депутату, ім’я якого не називають, інкримінують:



- ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 205 Кримінального кодексу (фіктивне підприємництво, тобто придбання суб'єкта підприємницької діяльності (юридичної особи) з метою прикриття незаконної діяльності, вчинене організованою групою, що заподіло велику матеріальну шкоду іншим юридичним особам);



- ч. 4 ст. 190 ККУ (заволодіння чужим майном шляхом обману в особливо великих розмірах, вчинене організованою групою);



- ч. 3 ст. 209 ККУ (вчинення дій, спрямованих на маскування незаконного походження коштів, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, вчинене організованою групою).



У вчиненні цих правопорушень у складі ОЗГ поліцейські повідомили про підозру ще трьом мешканцям Сєвєродонецька.



Слідство встановило, що "депутат створив та очолив на території міста злочинне угруповання, учасники якого у 2016 році, використовуючи фіктивне підприємство, при виконанні робіт з капітального ремонту покрівлі будівель закладів освіти, об’єктів соціальної інфраструктури та 17 житлових будинків, заволоділи понад 1,3 млн грн бюджетних коштів Сєвєродонецької міської ради та в подальшому їх легалізували".



Вирішується питання про взяття під варту всіх підозрюваних.



А 19 лютого керівник прокуратури Луганщини повідомив про підозру депутату однієї з райрад у самовільному зайнятті земельної ділянки (ч. 1 ст. 197-1 ККУ).



"Протягом 2017-2018 років вказана особа, діючи всупереч вимогам земельного законодавства, самовільно зайняла земельну ділянку державної форми власності площею 62 га. Як наслідок, зазначеними протиправними діями спричинено державі шкоду у розмірі 141 тисяча гривень", – заявляє прокуратура.



Досудове розслідування триває.