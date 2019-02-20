В Японії розбився військовий літак Суспільство | 20-02-2019, 07:36 0 81 Японський винищувач під час навчального польоту зник з радарів. Він зазнав аварії в районі префектури Ямагуті.



Про це повідомляє агентство kyodo.



Винищувач F-2 сил самооборони Японії зник з радарів близько 9:18 ранку за місцевим часом. Імовірно, він впав в Японське море. На борту були 2 людини.



Як повідомляє телеканал NHK, льотчикам вдалося врятуватися. Їх виявили живими в рятувальній шлюпці і евакуювали на вертольоті.