|
| ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік
|
|
переглянути
| Газета №35 (55) / 2014
|
|
переглянути
|
|
|
В Японії розбився військовий літак
|Суспільство | 20-02-2019, 07:36
| 0 81
|
|Японський винищувач під час навчального польоту зник з радарів. Він зазнав аварії в районі префектури Ямагуті.
Про це повідомляє агентство kyodo.
Винищувач F-2 сил самооборони Японії зник з радарів близько 9:18 ранку за місцевим часом. Імовірно, він впав в Японське море. На борту були 2 людини.
Як повідомляє телеканал NHK, льотчикам вдалося врятуватися. Їх виявили живими в рятувальній шлюпці і евакуювали на вертольоті.
|
| Новини по темі: Суспільство
|
|Один безпілотник місії ОБСЄ обстріляли, інший "заглушили" на Луганщині...
|20-02-2019, 09:28
| >>>
|На Луганщині один депутат нажився на ремонтах, інший прихопив землю...
|20-02-2019, 09:26
| >>>
|Війна на сході: 16 обстрілів, бойовики встановили рекорд за інтенсивністю вогню...
|20-02-2019, 09:24
| >>>
|В Японії розбився військовий літак...
|20-02-2019, 07:36
| >>>
|СБУ оголосила в розшук одного з фігурантів справи MH17...
|20-02-2019, 07:35
| >>>
|Російські кораблі в Чорному морі стежать за американським есмінцем...
|20-02-2019, 07:33
| >>>
|Понад 1,2 млрд. гривень задекларовано до сплати фізичними особами – підприємцями платника єдиного податку ІІІ групи за 2018 рік....
|19-02-2019, 18:49
| >>>
|