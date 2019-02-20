СБУ оголосила в розшук одного з фігурантів справи MH17 Суспільство | 20-02-2019, 07:35 0 163 Служба безпеки України оголосила в розшук офіцера Головного розвідувального управління РФ Олега Іваннікова, який є ключовим фігурантом розслідування катастрофи пасажирського Boeing рейсу МН17.



Інформацію про це внесено в базу даних сайту Міністерства внутрішніх справ України.



Іваннікова розшукують з 21 січня 2019 року. Йому інкримінують злочини за ч. 1 ст. 258-3 (створення терористичної організації, керівництво або участь у ній) і ч. 2 ст. 437 (ведення агресивної війни) Кримінального кодексу України.



У розшуковій картці відсутня фотографія Іваннікова.



Нагадуємо:



24 травня міжнародна Спільна слідча група з розслідування збиття малайзійського "Боїнга" оголосила, що той був збитий зенітно-ракетним комплексом "Бук" з 53-ї бригади ППО ЗС РФ, що базується в російському місті Курськ.

Міжнародна незалежна слідча група Bellingcat встановила, що офіцер ГРУ Олег Володимирович Іванніков причетний до збиття літака рейсу MH17 на Донбасі у 2014 році. Він був замішаний у транспортуванні Бука на територію України і назад до Росії.

Іванніков керував найманцями "Вагнера" в Луганській області.