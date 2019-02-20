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СБУ оголосила в розшук одного з фігурантів справи MH17
|Суспільство | 20-02-2019, 07:35
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|Служба безпеки України оголосила в розшук офіцера Головного розвідувального управління РФ Олега Іваннікова, який є ключовим фігурантом розслідування катастрофи пасажирського Boeing рейсу МН17.
Інформацію про це внесено в базу даних сайту Міністерства внутрішніх справ України.
Іваннікова розшукують з 21 січня 2019 року. Йому інкримінують злочини за ч. 1 ст. 258-3 (створення терористичної організації, керівництво або участь у ній) і ч. 2 ст. 437 (ведення агресивної війни) Кримінального кодексу України.
У розшуковій картці відсутня фотографія Іваннікова.
Нагадуємо:
24 травня міжнародна Спільна слідча група з розслідування збиття малайзійського "Боїнга" оголосила, що той був збитий зенітно-ракетним комплексом "Бук" з 53-ї бригади ППО ЗС РФ, що базується в російському місті Курськ.
Міжнародна незалежна слідча група Bellingcat встановила, що офіцер ГРУ Олег Володимирович Іванніков причетний до збиття літака рейсу MH17 на Донбасі у 2014 році. Він був замішаний у транспортуванні Бука на територію України і назад до Росії.
Іванніков керував найманцями "Вагнера" в Луганській області.
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