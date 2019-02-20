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Російські кораблі в Чорному морі стежать за американським есмінцем
|Суспільство | 20-02-2019, 07:33
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|Сили Чорноморського флоту, в тому числі малий ракетний корабель "Орехово-Зуєво" і розвідувальний корабель "Іван Хурс", організували безперервне спостереження за американським есмінцем Donald Cook, що ввійшов у Чорне море.
Про це повідомили в Національному центрі управління обороною РФ, пише ТАСС.
"19 лютого 2019 року о 17 годині 00 хвилин за московським часом в акваторії Чорного моря зайшов есмінець керованої ракетної зброї Військово-морських сил США "Дональд Кук". Призначеними силами і засобами Чорноморського флоту організовано безперервне спостереження за американським есмінцем", - йдеться в повідомленні .
За американським есмінцем стежать малий ракетний корабель "Орехово-Зуєво" і розвідувальний корабель "Іван Хурс".
Нагадуємо:
Раніше в прес-службі Чорноморського флоту РФ заявили, що малий ракетний корабель "Орехово-Зуєво" виконав комплекс корабельних бойових навчань в морських полігонах Чорного моря. Корабель був переправлений з Новоросійська в окупований Севастополь в грудні минулого року.
Ракетний есмінець США USS Donald Cook 19 лютого попрямував в Чорне море, 25 лютого він зайде в порт Одеси. Візит відбудеться в рамках підтримки двостороннього співробітництва між США і Україною та забезпечення безпеки на морі.
У вівторок стало відомо, що у Чорне море зайшли чотири кораблі зі складу з'єднання другої постійної військово-морської протимінної групи НАТО (SNMCMG2).
Міністр оборони України Степан Полторак раніше повідомив, що НАТО цього року значно активізує військову присутність у Чорному морі.
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