Понад 1,2 млрд. гривень задекларовано до сплати фізичними особами – підприємцями платника єдиного податку ІІІ групи за 2018 рік. Суспільство | 19-02-2019, 18:49 0 136



Як повідомили в управлінні податків і зборів з фізичних осіб ГУ ДФС у Львівській області в цілому за 2018 рік задекларовано до сплати єдиного податку з фізичних осіб в сумі 1 243,0 млн.гривень, що в порівнянні з попереднім роком на 366,2 млн. грн. більше або ріст задекларованих сум становить 141,8 відсотка.

Згідно з поданою звітністю за IV квартал 2018 року фізичними особами – підприємцями платниками єдиного податку III групи, які перебувають на податковому обліку в ГУ ДФС у Львівської області, задекларовано до сплати єдиного податку в сумі 415,0 млн.гривень.

Приріст задекларованого до сплати єдиного податку у IV кварталі 2018 року в порівнянні з аналогічним періодом минулого року становить 141,4 відс., або на 121,5млн. грн. більше (IV квартал 2017 року – 293,5 млн. гривень).

Ріст задекларованих сум єдиного податку з фізичних осіб пов’язаний із збільшенням обсягів задекларованих сум доходів підприємцями, які здійснюють діяльність у сферах пов’язаних із:

- створенням програмних продуктів та інформаційних систем;

- наданням готельних послуг;

- наданням консультаційних та маркетингових послуг;

- здійсненням дослідження кон'юнктури ринку та виявлення громадської думки;

- наданням в оренду, суборенду житлових та нежитлових приміщень.



