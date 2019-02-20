|
| ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік
|
|
переглянути
| Газета №35 (55) / 2014
|
|
переглянути
|
|
|
Отримали у спадщину від батьків нерухомість - податок не сплачується
|Суспільство | 19-02-2019, 16:30
| 0 93
|
ГУ ДФС у Львівській області повідомляє, що у разі отримання у 2018 році у спадщину від батьків нерухомого майна дохід у вигляді вартості цього майна не оподатковується і не декларується.
Також не підлягає декларуванню спадщина, отримана від батьків, дідів, братів, сестер.
Об’єкти нерухомого майна, подаровані зазначеними членами сім’ї, не оподатковуються, а у обдарованого члена сім’ї не виникає обов’язку подання декларації про доходи та майновий стан.
З більш детальним роз’ясненням можна ознайомитися на субсайті ГУ ДФС у Львівській області за адресою:
http://lv.sfs.gov.ua/deklaruvannya-dohodiv-gromadyan-2019/informatsiyni-/
|
| Новини по темі: Суспільство
|
|Один безпілотник місії ОБСЄ обстріляли, інший "заглушили" на Луганщині...
|20-02-2019, 09:28
| >>>
|На Луганщині один депутат нажився на ремонтах, інший прихопив землю...
|20-02-2019, 09:26
| >>>
|Війна на сході: 16 обстрілів, бойовики встановили рекорд за інтенсивністю вогню...
|20-02-2019, 09:24
| >>>
|В Японії розбився військовий літак...
|20-02-2019, 07:36
| >>>
|СБУ оголосила в розшук одного з фігурантів справи MH17...
|20-02-2019, 07:35
| >>>
|Російські кораблі в Чорному морі стежать за американським есмінцем...
|20-02-2019, 07:33
| >>>
|Понад 1,2 млрд. гривень задекларовано до сплати фізичними особами – підприємцями платника єдиного податку ІІІ групи за 2018 рік....
|19-02-2019, 18:49
| >>>
|