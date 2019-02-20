|
| ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік
|
|
переглянути
| Газета №35 (55) / 2014
|
|
переглянути
|
|
|
В МУКАЧІВСЬКОМУ ПРИКОРДОННОМУ ЗАГОНІ ВІДБУЛАСЬ МІЖВІДОМЧА КООРДИНАЦІЙНА НАРАДА
|Суспільство | 19-02-2019, 15:48
| 0 78
|
Сьогодні в управлінні Мукачівського прикордонного загону відбулась міжвідомча координаційна нарада представників правоохоронних органів.
Захід за участі керівництва та співробітників Мукачівського прикордонного загону, ГУ НП України в Закарпатській області, СБУ, військової прокуратури Ужгородського гарнізону та Національної гвардії України відбувся під головуванням першого заступника начальника Західного регіонального управління - начальника штабу полковника Руслана Краснопортко.
Проведення наради було ініційовано в зв'язку з активізацією протиправної діяльності на кордоні, збільшенням випадків погроз життю та здоров'ю персоналу Держприкордонслужби, спротиву законним вимогам прикордонних нарядів, а також спроб втягування у протиправну діяльність.
Основною метою заходу стало вдосконалення співпраці відомств з питань протидії організованій злочинності на кордоні в межах відповідальності Мукачівського прикордонного. За результатами обговорення, прийнято низку рішень по проведенню спільних заходів, спрямованих на стабілізацію обстановки у прикордонні, протидію загрозам у сфері боротьби з незаконним переміщенням через державний кордон тютюнової контрабанди, нелегальних мігрантів, наркотичних засобів та зброї.
Прес-служба Мукачівського прикордонного загону
|
| Новини по темі: Суспільство
|
|Один безпілотник місії ОБСЄ обстріляли, інший "заглушили" на Луганщині...
|20-02-2019, 09:28
| >>>
|На Луганщині один депутат нажився на ремонтах, інший прихопив землю...
|20-02-2019, 09:26
| >>>
|Війна на сході: 16 обстрілів, бойовики встановили рекорд за інтенсивністю вогню...
|20-02-2019, 09:24
| >>>
|В Японії розбився військовий літак...
|20-02-2019, 07:36
| >>>
|СБУ оголосила в розшук одного з фігурантів справи MH17...
|20-02-2019, 07:35
| >>>
|Російські кораблі в Чорному морі стежать за американським есмінцем...
|20-02-2019, 07:33
| >>>
|Понад 1,2 млрд. гривень задекларовано до сплати фізичними особами – підприємцями платника єдиного податку ІІІ групи за 2018 рік....
|19-02-2019, 18:49
| >>>
|