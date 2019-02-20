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ООС: Бойовики били з мінометів, ПТРК і гранатометів, 4 поранених
|Суспільство | 19-02-2019, 09:50
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|Минулої доби бойовики 12 разів порушили режим припинення вогню, 4 українських військових отримали поранення. Від початку поточної доби окупанти тричі обстріляли позиції ОС.
Про це йдеться у зведенні прес-центру Об'єднаних сил станом на 7:00 19 лютого.
Підкреслюється, що минулої доби бойовики 10 разів застосували артилерійські системи калібру 122 мм та міномети калібрів 120 і 82 мм із витратою 117 снарядів та мін.
"Окрім того, ворог вів вогонь по українських укріпленнях із протитанкових ракетних комплексів, озброєння бойових машин піхоти, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї", - заявили у штабі.
У смузі дій оперативно-тактичного угруповання "Схід" окупанти шість разів обстріляли українські опорні пункти: зі ствольної артилерії калібру 122 мм, протитанкових ракетних комплексів та великокаліберних кулеметів - у районі населеного пункту Лебединське.
Зі ствольної артилерії калібру 122 мм та, вдруге, з мінометів калібру 120 мм та станкових протитанкових гранатометів - поблизу села Водяне; з озброєння бойових машин піхоти та ручних протитанкових гранатометів - біля селища Опитне.
З автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї – в районі населеного пункту Павлопіль; зі стрілецької зброї - в районі міста Мар'їнка.
"У смузі дій оперативно-тактичного угруповання "Північ" окупантами здійснено також шість обстрілів позицій підрозділів Об'єднаних сил: двічі - із мінометів калібрів 120 та 82 мм, а також зі станкових протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів - у районі населеного пункту Катеринівка.
Двічі - з мінометів 120-ого та 82-ого калібрів - біля селища міського типу Новотошківське; з мінометів калібру 82 мм - в районі населеного пункту Травневе; з великокаліберних кулеметів - поблизу населеного пункту Кримське", - наголосили у прес-центрі.
За даними розвідки, 18 лютого дев'ять окупантів знищено та одного взято в полон.
Від початку поточної доби бойовики тричі обстріляли позиції ОС.
У смузі дій оперативно-тактичного угруповання "Схід" - двічі з ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї – у районі населеного пункту Гнутове.
У смузі дій оперативно-тактичного угруповання "Північ" - з мінометів калібру 82 мм та станкових протитанкових гранатометів - у районі населеного пункту Катеринівка.
"Об'єднані сили надійно контролюють противника на лінії зіткнення, дотримуючись при цьому умов припинення вогню", - йдеться у звіті.
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