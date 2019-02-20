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На прохання Розенблата його справу передали у Печерський суд
|Суспільство | 19-02-2019, 09:46
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|Київський апеляційний суд направив справу обвинувачених у корупції нардепів Борислава Розенблата та Максима Полякова у Печерський райсуд Києва.
Таке рішення було прийняте на прохання захисту Розенблата 18 лютого, повідомляє прес-служба Київського апеляційного суду.
Справу передали з Голосіївського райсуду столиці.
Нагадаємо:
Антикорупційні органи заявляли, що Борислав Розенблат і депутат від "Народного фронту" Максим Поляков вимагали хабар від компанії-нерезидента за видобуток бурштину в Україні.
Нардепа Розенблата звинувачують у тому, що він отримав 200 тисяч доларів за вплив на рішення чиновників Держслужби геології і надр та місцевої влади про надання ТОВ "Укртехдобич" спецдозволів на користування надрами.
Самі нардепи заперечують причетність до злочину.
Слідчі опублікували аудіо- та відеозаписи, на яких Розенблат спілкується з учасниками схеми. На кількох ідеться про підписання законопроектів №5436 і №5437, які пропонують зміни до Податкового та Митного кодексів щодо оподаткування видобутку бурштину та звільнення від податків осіб, які ввозять в Україну обладнання для промислового видобутку бурштину.
Спецоперацію щодо Розенблата й Полякова антикорупційні правоохоронні органи провели за участю агента НАБУ на прізвисько "Катерина".
У вересні 2018 року суд вирішив, що НАБУ прослуховувало Розенблата незаконно.
8 жовтня 2018 року прокуратура повідомила, що справу народних депутатів Борислава Розенблата і Максима Полякова направили до суду.
Підготовче засідання у "бурштиновій" справі мало відбутись 23 жовтня, однак його відклали через хворобу судді.
Потім перше засідання у справі перенесли на 5 лютого.
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