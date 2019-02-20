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На «зеленому коридорі» митники виявили «зайві кілограми»
|Суспільство | 18-02-2019, 18:11
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Громадяни намагались провезти холодильники вагою понад 50 кг.
В один з останніх вихідних працівники Львівської митниці ДФС вилучили вісім холодильників. Їх намагались ввезти в Україну громадяни України, мешканці прикордоння через пункт пропуску «Рава-Руська – Гребенне». В усіх випадках для перетину кордону вони обирали смугу руху «зелений коридор». Однак під час митного контролю було виявлено, що за ваговими параметрами вони перевищують неоподатковувану норму (сумарну вагу в 50 кг) переміщення через митний кордон України товарів.
Так громадяни порушили установлений відповідно до Митного кодексу України порядок проходження митного контролю та не заявили працівникам митниці про наявність у них товарів, що перевищують неоподатковувану норму переміщення через митний кордон України, установлену ч.1 ст.374 Митного кодексу України. Такі їх дії мають ознаки порушення митних правил, передбачені статтею 471 Митного кодексу України. Товар вилучено. Їх вартість буде встановлено додатково. Справи скерують до суду.
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