Від платників Львівщини надійшло понад 465 мільйонів гривень ПДВ за січень 2019 року Суспільство | 18-02-2019, 17:15 0 98

Як повідомили в управлінні податків і зборів з юридичних осіб ГУ ДФС у Львівській області від платників податків Львівщини у січні 2019 року надійшло податку на додану вартість в сумі 465,1 млн. грн., у порівняні з аналогічним періодом 2018 року надходження зросли на 4,9 млн. гривень.

По деклараціях з ПДВ поданих у січні 2019 року платниками Львівської області задекларовано ПДВ до сплати в сумі 497,5 млн. грн., що більше на 46,3 млн. грн. порівняно з січнем 2018 року.

Також, це більше на 26,8 % в порівнянні з груднем 2018 роком та на 28%. більше середньомісячних нарахувань за 2018 рік.



