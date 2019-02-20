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Майже 20 мільйонів гривень повернуто до казни юридичним управлінням фіскальної служби Львівщини

Суспільство | 18-02-2019, 16:22Коментарів: 0 0 Переглядів: 93 93    

Як повідомили в юридичному управлінні ГУ ДФС у Львівській області з усіх категорій справ, розглянутих у 2019 році станом на 01.02.2019, на користь територіальних органів ДФС у Львівській області вирішено 17 справ на суму 1 млн. грн. На користь платників податків станом на звітну дату вирішено 2 справи на суму 0,066  млн. гривень.
Впродовж січня 2019 року у справах, стороною в яких виступали податкові органи Львівської області, надійшло – 19,9 млн.грн. (справи про стягнення податкової заборгованості ).
У січні 2019 pоку надiйшло 26 рішень про продовження строку розгляду скарг, якими зобов’язано ГУ ДФС у Львівській області надати обґрунтовані висновки по суті порушених у скаргах питань та документи, необхідні для розгляду скарг.
Протягом січня 2019 року підготовлено документи та скеровано 25 висновків по розгляду скарг платників до ДФС України.

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