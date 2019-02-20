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В області підбили підсумки роботи Держпродспоживслужби у 2018-му році
|Суспільство | 18-02-2019, 15:44
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14 лютого у Головному управлінні Держпродспоживслужби у Львівській області відбулась засідання колегії під час якої підвели підсумки роботи служби у 2018 році та перспективи на 2019 рік.
З вітальним словом до присутніх звернувся заступник голови Львівської облаcної державної адміністрації Роман Филипів, який зазначив що основне завдання Держпродспоживслужби полягає як в контролі суб’єктів господарювання, так і в тому щоб бути партнером для бізнесу на території області та підтримувати його в межах чинного законодавчого поля, створювати умови для розвитку підприємництва.
"Необхідно також налагодити зворотний зв'язок із бізнес-спільнотою та споживачами, щоб виробити чіткі, прозорі та зрозумілі правила гри: всіляко підтримувати легальних підприємців та боротися з тіньовим бізнесом, це дозволить не тільки підвищити результативність роботи, а й зміцнити рівень довіри до Держпродспоживслужби", - додав Роман Филипів.
Під час колегії заслухали та порушили наступні питання:
роль Держпродспоживслужби у розвитку агропромислового комплексу Львівської області;
аналіз виконання заходів щодо дотримання суб'єктами господарювання законодавства про безпечність та якість харчові продукти, та Закону України "Про ветеринарну медицину" впродовж 2018 року та завдання на 2019 рік;
аналіз роботи Львівської регіональної державної лабораторії ветеринарної медицини та Пустомитівської міжрайонної державної лабораторії Держпродспоживслужби за 2018 рік;
аналіз проведеної діяльності у сфері дотримання законодавства державного нагляду за дотриманням санітарного законодавства, фітосанітарної безпеки, захисту прав споживачів, державної дисципліни цін, реєстрації сільськогосподарської техніки у 2018році;
дотримання документального оформлення заходів державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності відповідно до вимог Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності»;
стан ведення діловодства та аналіз розгляду звернень громадян у 2018 році.
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