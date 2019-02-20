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«Первоцвіт»: в області дітям розповіли про значення рослин із Червоної книги
|Суспільство | 18-02-2019, 15:43
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У межах природоохоронної акції «Первоцвіт» екоосвітяни РЛП «Верхньодністровські Бескиди» та НПП «Північне Поділля» провели еколого-освітні заходи щодо збереження та охорони первоцвітів для вихованців шкіл Львівської області.
Свої знання екоосвітяти РЛП «Верхньодністровські Бескиди» та НПП «Північне Поділля» презентували у пізнавальний лекційний матеріал на актуальну тематику весняного сезону: «Збереження та охорона первоцвітів».
Під час лекцій дітям розповіли про рослини, які занесені до Червоної книги України та як важливо охороняти їх: не зривати, не купувати та не сприяти продажу.
На завершення еколого-просвітницьких занять організували креативний майстер-клас з виготовлення 3D-листівок та паперових диво-крокусів, як альтернативу живим квіткам.
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