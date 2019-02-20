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ПРИКОРДОННИКАМ ПРЕДСТАВИЛИ КОПІЮ ТОМОСУ
|Суспільство | 18-02-2019, 15:41
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Прикордонники Мукачівського загону мали можливість побачити копію Томосу про автокефалію Української Православної Церкви .
Це насправді визначна подія для військовослужбовців, адже підписання цього історичного документу стало звершенням, на яке українці чекали майже тисячу років.
Перед присутніми виступив військовий капелан Мукачівського прикордонного загону, настоятель Спасо-Преображенської парафії міста Мукачево протоієрей Віктор Худяк, який наголосив, що здобуття Україною Томоса є однією з найважливіших подій в історії Української Церкви, яка твердо стала на шлях самостійного самоствердження.
Прес-служба Мукачівського прикордонного загону
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