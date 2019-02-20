Нюх собаку не підводить Суспільство | 18-02-2019, 13:55 0 90

Двічі за тиждень службовий собака митників знаходив тютюнові вироби

Цими вихідними в подвійній підлозі «Mercedes-Benz Sprinter 313 CDI» виявлено 790 пачок сигарет з марками акцизного податку України. Їх намагався вивезти в Республіку Польщу громадянин України, 1975 року народження, мешканець м. Харкова. Під час перетину кордону в пункті пропуску «Шегині – Медика» він обрав смугу спрощеного митного контролю «зелений коридор». Однак у працівників митниці виникла підозра щодо наявності в автомобілі товару, що переміщується з приховуванням від митного контролю. До огляду залучили кінолога. Після спрацювання службового собаки оглядова група митників і прикордонників у спеціально виготовленому сховищі виявила цигарки.

Отже, громадянин вчинив дії, спрямовані на переміщення товарів через митний кордон України з приховуванням від митного контролю, тобто з використанням спеціально виготовлених сховищ. Такі дії мають ознаки порушення митних правил, передбаченого ч.1 ст. 483 Митного кодексу України.

Товари та автомобіль «Mercedes-Benz Sprinter 313 CDI» вилучено. Їх вартість буде встановлено додатково. Справу скерують до суду.

Раніше цей же собака в подвійній підлозі транспортного засобу виявив понад 260 кг тютюну для кальяну.



