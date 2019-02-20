6 ПАКУНКІВ ТЮТЮНУ ПОКИНУЛИ КОНТРАБАНДИСТИ, ТІКАЮЧИ ВІД ПРИКОРДОННИКІВ Суспільство | 18-02-2019, 13:52 0 83

Спробу незаконного переміщення тютюнової контрабанди припинили сьогодні вранці прикордонники Мукачівського загону на кордоні з Румунією.

Під час патрулювання прикордонний наряд відділу «Ділове» помітив групу осіб із пакунками, які швидко рухались у бік кордону. Правоохоронці негайно почали переслідування контрабандистів, здійснивши кілька попереджувальних пострілів. Незважаючи на законні вимоги прикордонників, невідомі покидали свої ноші та вдались до втечі. За 200 метрів до українсько – румунського кордону нарядом було виявлено 6 пакунків з тютюновими виробами.

Наразі тривають оперативно – розшукові заходи зі встановлення осіб причетних до незаконної оборудки. Виявлені тютюнові вироби доставлено до прикордонного підрозділу.

Прес-служба Мукачівського прикордонного загону



