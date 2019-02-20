Нацбанк змінив положення про касові операції Суспільство | 18-02-2019, 13:49 0 199

Львівське управління Офісу ВПП ДФС поаідомляє, що 15 лютого 2019 року набрала чинності постанова НБУ від 12.02.2019 р. №37, якою внесено зміни до Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні. Зокрема:

готівкове обмеження у 50 тис. грн відтепер не поширюється на виплату зарплати;

надається можливість оприбуткування готівки в касах відокремлених підрозділів, які проводять готівкові розрахунки із застосуванням РРО без ведення касової книги, шляхом забезпечення зберігання щоденних фіскальних звітних чеків (Z-звітів) в електронній формі протягом трьох років і занесення інформації до відповідних книг обліку (КОРО – у разі її використання);

уточнено, що відокремлені підрозділи – це філії, представництва, відділення, що наділяються частиною майна господарських організацій, здійснюючи щодо цього майна право оперативного використання чи інше речове право, передбачене законодавством України, та інші структурні підрозділи (стаціонарні або пересувні), де реалізуються товари, надаються послуги та здійснюються розрахункові операції;

внесено зміни до порядку встановлення ліміту каси небанківським фінансовим установам, які отримали ліцензію на переказ коштів у національній валюті без відкриття рахунків та які, крім операцій з приймання готівки для подальшого її переказу, здійснюють видачу переказів готівкою.



