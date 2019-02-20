|
| ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік
|
|
переглянути
| Газета №35 (55) / 2014
|
|
переглянути
|
|
|
Збройні сили України отримали понад сотню модернізованих на Харківському бронетанковому заводі танків Т-64.
|Суспільство | 18-02-2019, 08:19
| 0 91
|
|Збройні сили України отримали понад сотню модернізованих на Харківському бронетанковому заводі танків Т-64.
Про це повідомив Урядовий портал.
"Українська армія отримала понад 100 модернізованих танків Т-64!", - йдется у повідомленні.
Зазначається, що Харківський бронетанковий завод випустив понад сотню модернізованих танків Т-64 зразка 2017 року. Тепер він постачається до Збройних Сил України.
"Оновлений танк має розширені бойові можливості: сучасні нічні прилади спостереження, новий динамічний захист, цифрові радіостанції "Либідь К-2РБ", систему супутникової навігації", - повідомляє Урядовий портал.
Нагадуємо:
У січні 2017 року президент Петро Порошенко заявив, що Україна повинна провести глибоку модернізацію танків Т-64 або Т-80, оскільки це процес займає 2,5 місяці, а виготовлення одного сучасного танку "Оплот" займає щонайменше 18 місяців.
|
| Новини по темі: Суспільство
|
|Один безпілотник місії ОБСЄ обстріляли, інший "заглушили" на Луганщині...
|20-02-2019, 09:28
| >>>
|На Луганщині один депутат нажився на ремонтах, інший прихопив землю...
|20-02-2019, 09:26
| >>>
|Війна на сході: 16 обстрілів, бойовики встановили рекорд за інтенсивністю вогню...
|20-02-2019, 09:24
| >>>
|В Японії розбився військовий літак...
|20-02-2019, 07:36
| >>>
|СБУ оголосила в розшук одного з фігурантів справи MH17...
|20-02-2019, 07:35
| >>>
|Російські кораблі в Чорному морі стежать за американським есмінцем...
|20-02-2019, 07:33
| >>>
|Понад 1,2 млрд. гривень задекларовано до сплати фізичними особами – підприємцями платника єдиного податку ІІІ групи за 2018 рік....
|19-02-2019, 18:49
| >>>
|