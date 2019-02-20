Відкритий захист проектів учасників конкурсу для інститутів громадянського суспільства відбудеться 19 лютого Суспільство | 15-02-2019, 17:20 0 287

За рішенням конкурсної комісії відкритий захист конкурсних пропозицій розроблених інститутами громадянського суспільства відбудеться у вівторок, 19 лютого 2019 року та розпочнеться о 10.00 год. в 412 каб. ЛОДА (м. Львів, вул. Винниченка, 18).

Загальна кількість поданих конкурсних пропозицій становить 90.

До другого етапу конкурсу допущено 89 конкурсних пропозиції (Рішення 3). Припинено участь у конкурсі одного учасника (Рішення 4) через невідповідність вимогам Постанови Кабінету Міністрів України від 12.10.2011 №1049 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу з визначення програм (проектів, заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка» (зі змінами).

Захист конкурсної пропозиції здійснює керівник або уповноважений представник учасника конкурсу. Під час захисту проекту організації рекомендується використовувати мультимедійну презентацію, яка обов`язково має містити назву, мету, цільову аудиторію проекту, очікувані результати та бюджет проекту. На відкритий захист надається 3-5 хвилин.

Представники громадськості та засобів масової інформації мають право бути присутніми під час відкритого захисту як спостерігачі.

Із рішеннями конкурсної комісії можна ознайомитись тут



