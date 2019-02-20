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Працівники Львівської митниці передали бібліотеці ім. В. Стефаника вилучені раритетні видання
|Суспільство | 15-02-2019, 15:39
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Сьогодні, 15 лютого, працівники Львівської митниці ДФС передали Львівській національній науковій бібліотеці України імені В. Стефаника 100 примірників друкованих видань, які мають історичну та культурно-мистецьку цінність. Свого часу їх затримали при спробі незаконного переміщення через митний кордон України.
Після мистецтвознавчих експертиз, рішень судів та Експертної фондової ради з питань безоплатного передавання вилучених або конфіскованих культурних цінностей, обернених відповідно до закону в дохід держави, їх передали на постійне зберігання до бібліотеки імені В. Стефаника.
Передані книги належать до багатотиражних видань кінця ХІХ-ХХ ст. Це передусім книжкові зібрання, каталоги мистецьких зібрань, багато ілюстровані інформативні видання, декілька примірників мають печатки, штампи, екслібриси, маргінальні записи тощо. У фондах ЛННБ України ім. Стефаника таких видань не було.
Усі конфісковані книги, передані до бібліотеки, будуть описані, збережені та доступні користувачам, а також є потенційним джерелом вивчення історичного книгознавства.
Напередодні Львівська митниця ДФС передала Національному музею історії України у Другій світовій війні та Львівському історичному музеєві 58 експонатів, з яких більша частина – зброя.
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