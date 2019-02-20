Як отримати довідку про доходи он-лайн! Суспільство | 15-02-2019, 15:35 0 98

Про це в інтерв’ю розповів начальник Галицького управління ГУ ДФС у Львівській області Кобільник Андрій Степанович. Основні питання які найбільш актуальні щодо отримання довідки про доходи он-лайн.

В межах кампанії декларування доходів громадян та електронного декларування доходів державних службовців громадяни можуть скористатися сервісом «Електронний кабінет» в частині отримання відомостей з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків про суми виплачених доходів та утриманих податків в електронному вигляді (далі - відомості про доходи) та отримати відомості про доходи в електронному вигляді з використанням електронного цифрового підпису (ЕЦП), а також підготувати, заповнити та надіслати в електронному вигляді до контролюючих органів декларацію про майновий стан і доходи.

Як фізична особа - платник податків може сформувати Запит?

За допомогою меню «Заяви, запити для отримання інформації» приватної частини «Електронного кабінету» та «Спеціалізованого клієнтського програмного забезпечення для формування та подання звітності/запитів до «Єдиного вікна подання електронної звітності» фізична особа - платник податків може сформувати «Запит про суми виплачених доходів та утриманих податків з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків для заповнення податкової декларації про майновий стан і доходи/декларації про доходи та витрати осіб, які звернулись за призначенням житлових субсидій» (далі - Запит) виключно для отримання інформації про себе.

Звертаю увагу, Запит формується фізичними особами - платниками податків з використанням електронного цифрового підпису фізичної особи, що сертифікований у будь-якому акредитованому центрі сертифікації ключів (далі - АЦСК).

При цьому ознайомитись з порядком отримання відомостей про доходи за допомогою «Спеціалізованого клієнтського програмного забезпечення для формування та подання звітності/запитів до «Єдиного вікна подання електронної звітності» можна на офіційному веб-порталі ДФС за посиланням: Головна/Фізичним особам/Отримання відомостей з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків про суми виплачених доходів та утриманих податків у електронному вигляді (http://sfs.gov.ua/fizichnim-osobam/vidomosti-doxid).

