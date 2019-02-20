Службовий собака митників у подвійній підлозі занюхав тютюн Суспільство | 15-02-2019, 10:46 0 102

Учора, 14 лютого 2019 року, громадянин України, 1986 року народження, мешканець м. Рівного, прямував з України в Республіку Польщу через пункт пропуску «Шегині – Медика» автомобілем «Mercedes-Benz Sprinter 315 CDI». Для перетину кордону обрав смугу спрощеного митного контролю «зелений коридор». Під час митного контролю у працівників митниці виникла підозра щодо наявності в автомобілі товару, що переміщується з приховуванням від митного контролю. У зв’язку з цим транспортний засіб було скеровано у місце для поглибленого огляду товарів та транспортних засобів. До огляду залучили кінолога. Після спрацювання службового собаки митників, оглядова група митників і прикордонників, в спеціально виготовленому сховищі тайнику, в подвійній підлозі транспортного засобу було виявлено 4 425 пачок тютюну для кальяну без марок акцизного податку України виробництва Йорданії та 854 пачок, країну виготовлення яких не встановлено. Загальна вага вилученого тютюну –понад 260 кг.

Так, громадянин вчинив дії, спрямовані на переміщення товарів через митний кордон України з приховуванням від митного контролю, тобто з використанням спеціально виготовлених сховищ. Такі дії мають ознаки порушення митних правил, передбаченого ч.1 ст. 483 Митного кодексу України.

Товари та автомобіль «Mercedes-Benz Sprinter 315 CDI» вилучено. Їх вартість буде встановлено додатково. Справу скерують до суду.



