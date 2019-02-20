|
| ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік
|
|
переглянути
| Газета №35 (55) / 2014
|
|
переглянути
|
|
|
400 доларів за швидку видачу ID-картки: чиновницю ДМС узяли за хабар
|Суспільство | 15-02-2019, 09:46
| 0 120
|
|Співробітники Служби безпеки України викрили на хабарі головного спеціаліста одного з райвідділів Центрального міжрегіонального управління Державної міграційної служби у Києві та області.
Оперативники встановили, що посадовець вимагала 400 доларів від місцевого жителя за прискорення видачі ID-картки та закордонного паспорт, повідомляє прес-центр СБУ.
"Співробітники СБУ задокументували отримання зловмисницею першої частини неправомірної вигоди у розмірі 200 американських доларів. Правоохоронці затримали посадовця на робочому місці після одержання 200 доларів США – другої частини хабара", – інформує відомство.
Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України.
Вирішується питання щодо оголошення фігуранту справи про підозру в скоєнні злочину.
Тривають невідкладні слідчі дії.
Заходи з викриття протиправних дій посадовця СБУ проводило у взаємодії з сектором з питань запобігання та виявлення корупції Міграційної служби і слідчим відділом Печерського управління поліції Києва, під керівництвом прокуратури.
|
| Новини по темі: Суспільство
|
|Один безпілотник місії ОБСЄ обстріляли, інший "заглушили" на Луганщині...
|20-02-2019, 09:28
| >>>
|На Луганщині один депутат нажився на ремонтах, інший прихопив землю...
|20-02-2019, 09:26
| >>>
|Війна на сході: 16 обстрілів, бойовики встановили рекорд за інтенсивністю вогню...
|20-02-2019, 09:24
| >>>
|В Японії розбився військовий літак...
|20-02-2019, 07:36
| >>>
|СБУ оголосила в розшук одного з фігурантів справи MH17...
|20-02-2019, 07:35
| >>>
|Російські кораблі в Чорному морі стежать за американським есмінцем...
|20-02-2019, 07:33
| >>>
|Понад 1,2 млрд. гривень задекларовано до сплати фізичними особами – підприємцями платника єдиного податку ІІІ групи за 2018 рік....
|19-02-2019, 18:49
| >>>
|