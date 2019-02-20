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Ситуація в контрольних пунктах в’їзду-виїзду в районі проведення операції Об’єднаних сил
|Суспільство | 15-02-2019, 09:39
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|ВІДЕО: https://www.youtube.com/watch?v=oa637uKh3U0&feature=youtu.be
Загалом через КПВВ прослідувало 40,5 тисячі осіб та 4,7 тисячі транспортних засобів, а саме:
«Майорське» – 8780 осіб та 925 транспортних засобів;
«Мар’їнка» – 8875 осіб та 1390 транспортних засобів;
«Новотроїцьке» – 7855 осіб та 1335 транспортних засобів;
«Гнутове» – 4765 осіб та 1005 транспортних засобів;
«Станиця Луганська» – 10190 осіб.
На цей час усі КПВВ працюють в штатному режимі.
У контрольних пунктах в’їзду-виїзду, що на лінії зіткнення в районі проведення операції Об’єднаних сил, сьогодні зранку на в’їзд та виїзд знаходилося така кількість транспортних засобів:
«Майорське» – 25/45; «Мар’їнка» – 50/100; «Новотроїцьке» – 10/60; «Гнутове» – 40/40.
Учора російські окупанти порушили встановлений режим роботи дорожніх коридорів, направивши громадян до КПВВ «Майорське» після закінчення визначеного часу його роботи.
З метою недопущення залишення цивільного населення на ніч у так званій «сірій зоні» командуванням Об’єднаних сил прийнято рішення про продовження роботи цього КПВВ. Прикордонниками додатково пропущено через лінію зіткнення всіх громадян, що прибули з тимчасово окупованої території України.
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