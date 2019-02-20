Окупанти обстріляли Новолуганське 152-мм артилерією російського виробництва Суспільство | 15-02-2019, 08:18 0 145 14 лютого зранку російські окупаційні сили здійснили обстріл населеного пункту Новолуганське із забороненої 152-мм артилерії, знищено житловий будинок.



Про це повідомляється на сторінці в facebook окремої механізованої бригади ім. князя Костянтина Острозького.



"За попередньою оцінкою обстріл було здійснено керованим артилерійським снарядом "Краснопіль" 152 мм, про що свідчать уламки та частина хвостовика. Даний тип снаряду стоїть на озброєнні артилерійських підрозділів ЗС російської федерації", - йдеться у повідомленні.



Пізніше прес-центр ООС підтвердив обстріл Новолуганського снарядами російського виробництва.



В результаті обстрілу було знищено двоповерховий будинок місцевого жителя та все наявне в ньому майно. Чоловік 1949 року народження лишився живим, отримавши легкі тілесні ушкодження, від госпіталізації відмовився.



Бійці ЗСУ припускають, що у такий спосіб окупанти помстилися за втрати, яких вони зазнали останнім часом.



"Ймовірною причиною сьогоднішнього обстрілу стала нещодавня ефективна робота наших підрозділів, в результаті чого бойовики втратили бойову машину, дот, ксп, та частину особового складу", - сказано у повідомленні.