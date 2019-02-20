ООС: 12 обстрілів, окупанти вперше за довгий час застосували важку артилерію Суспільство | 15-02-2019, 08:16 0 114 Минулої доби російські окупаційні війська 12 разів порушили режим припинення вогню, у тому числі 8 разів із застосуванням озброєння, забороненого Мінськими домовленостями.



Про це повідомляє прес-центр ООС



У смузі дій оперативно-тактичного угруповання "Схід" обстріли позицій українських захисників велися з мінометів калібрів 120 та 82 мм, озброєння БМП, ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї у районі населених пунктів Піски, Опитне, Верхньоторецьке, Авдіївка, Мар’їнка.



Також зі станкових гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів ворог порушував тишу біля населеного пункту Павлопіль.



У смузі дій оперативно-тактичного угруповання "Північ" ворог застосовував міномети калібру 120 мм і 82 мм поблизу селища Новолуганське та села Кримське.



З мінометів калібру 82 мм, станкових протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів окупанти стріляли поблизу населеного пункту Хутір Вільний та в районі населеного пункту Зайцеве.



Також у смузі дій оперативно-тактичного угруповання "Північ" зранку 14 лютого зафіксовано обстріл населеного пункту Новолуганське з артилерії калібру 152 мм із використанням високоточних корегованих артилерійських снарядів російського виробництва "Краснополь", внаслідок чого зруйновано житловий будинок.



Факт обстрілу, наявність осколків даного високоточного боєприпасу та факт руйнування підтверджується українською стороною Спільного центру координації та контролю.



Для корегування артилерійського вогню протягом дня 14 лютого противник активно застосовував безпілотні літальні апарати. У смузі дій оперативно-тактичного угруповання "Схід" чотири ворожі квадрокоптери було збито українськими захисниками.



Внаслідок обстрілів троє військовослужбовців Об'єднаних сил отримали поранення.



Обороняючись, підрозділи ООС придушували ворожий вогонь застосуванням чергових вогневих засобів.



За даними розвідки, 14 лютого двох окупантів знищено та чотирьох поранено.



Станом на 7:00 поточної доби ворог вогонь не відкривав.