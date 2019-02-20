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Окупанти познущалися з людей – залишили на ніч в сірій зоні 46 осіб
|Суспільство | 15-02-2019, 08:16
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|За 10 хвилин до закриття українського КПВВ окупанти пропустили через свій блокпост в сіру зону групу людей, які, як наслідок, не встигли вчасно дійти до українського пункту пропуску.
Про цей інцидент повідомив представник омбудсмена в Луганській і Донецькій областях Павло Лисянський на своїй сторінці в Facebook.
"НЗФ "ДНР" вчинили провокацію, і здійснили пропуск людей через підконтрольний їм КПВВ за 10 хвилин до закриття українського пункту пропуску, в результаті чого 46 осіб залишилися в сірій зоні", - написав Лисянський.
Люди застрягли між тимчасово окупованою Горлівкою і населеним пунктом Зайцеве.
Лисянський зазначив, що подібну провокацію НЗФ "ДНР" здійснювали 6 грудня.
Пізніше Лисянський додав, що за рішенням командувача Штабу ООС генерал-лейтенанта Сергія Наєва, 46 осіб з сірої зони були евакуйовані.
Працівники КПВВ Майорськ продовжили пропускати громадян в нічний час.
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