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В Індії в результаті теракту загинуло 40 військовослужбовців
|Суспільство | 15-02-2019, 05:05
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|Щонайменше 40 індійських військових загинули в результаті атаки бойовиків проти колони з силовиками, яка прямувала в складі колони в підконтрольній Індії частині штату Кашмір.
Про це повідомляє BBC.
Згідно з повідомленням поліції, машина, заповнена вибухівкою, протаранив автобус, що перевозив війська в Срінагар.
"Машина обігнала колону і врізалася в автобус з 44 співробітниками на борту", - сказав BBC представник поліції Ріяз Масрур.
Вибух стався на строго охороняється трасі Срінагар-Джамму, приблизно в 20 км від столиці в керованому Індією Кашмірі, Срінагар.
Відповідальність за атаку взяло на себе пактсанская ісламістське угруповання "Джаїш-е-Мухаммад".
Пакистан висловив "серйозну стурбованість" з приводу нападу на індійських військових, але відкинув припущення про те, що він несе за нього відповідальність.
І І
ндія, і Пакистан претендують на весь мусульманський Кашмір, але контролюють тільки його частину.
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