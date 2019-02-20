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Щоб розмитнити «євробляхи» бажаючих, Закарпатська митниця ДФС перейшла в посилений режим роботи
|Суспільство | 14-02-2019, 18:28
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Враховуючи спливаючий термін пільгового періоду застосування ставки акцизного податку для митного оформлення автомобілів з іноземною реєстрацією та збільшення кількості громадян, які хочуть оформити свої автівки, у Закарпатській митниці ДФС збільшено кількість пунктів пропуску, де здійснюється митне оформлення, а в деяких продовжено графік роботи.
Наразі, додатково, громадяни з 8:00 до 20:00 мають можливість здійснити митне оформлення транспортних засобів у вільний обіг на таких митних постах:
Митний пост «Залізничний».
Адреса: Закарпатська область, м. Чоп, площа Європейська, 7.
Митний пост «Малий Березний».
Адреса: 89040, Закарпатська обл., Великоберезнянський р-н., с.Малий Березний, вул. Ублянська, 50.
Митний пост «Лужанка».
Адреса: 90202, Закарпатська обл., Берегівський р-н, с. Астей.
Постійно здійснюються оформлення у вільний обіг транспортних засобів з 9:00 до 21:00 на таких митних постах:
Митний пост «Виноградів-вантажний».
Адреса: 90300, Закарпатська обл., м. Виноградів, вул. Північна, 25.
Митний пост «Ужгород-центральний».
Адреса: 89424 Закарпатська область, Ужгородський р-н., с. Великі Лази, вул. Східна, 3.
Митний пост «Мукачево».
Адреса: 89600, Закарпатська обл., м. Мукачево, вул. Берегівська об’їзна, 12. Телефон чергового: (3131) 4-99-00.
Митне оформлення транспортних засобів у вільний обіг з 9:00 до 22:00 здійснюється на митному посту «Хуст». Адреса: 90400, Закарпатська область, Хустський район, м. Хуст, вул. Сливова 34).
Крім того, з 18 по 22 лютого 2019 року змінено графік роботи з 9:00 по 23:00 таких митних постів: митний пост «Хуст», митний пост «Виноградів-вантажний», митний пост «Ужгород-центральний», митний пост «Мукачево».
Зауважимо, що 22 лютого 2019 року спливає термін пільгового періоду застосування ставки акцизного податку (коефіцієнт 0,5) для митного оформлення автомобілів з іноземною реєстрацією. Після цього часу власники таких автівок будуть сплачувати акцизний податок за повною ставкою. Це передбачено чинним законодавством.
ДФС у Закарпатській області
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