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Львівщина серед лідерів за використанням коштів та реалізації Державного дорожнього фонду
|Суспільство | 14-02-2019, 18:19
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Сьогодні, 14 лютого, в.о. директора департаменту дорожнього господарства, транспорту та зв’язку Роман Кокотайло підбив підсумки роботи департаменту у 2018 році та окреслив основні напрямки діяльності у 2019 році.
Львівська область входить у п’ятірку лідерів серед інших областей України за реалізацією ДДФ.
«Ми провели аналітику по всій Україні щодо використання коштів та реалізації Державного дорожнього фонду у 2018 році. Ми займаємо 4 місце по фінансових показниках після Хмельницької, Одеської та Вінницької областей», - зазначив Роман Кококтайло.
Відтак, відсоток реалізації Державного дорожнього фонду на Львівщині склав 98,7.
Зазначимо, що на ремонт доріг Львівської області у 2018 році з Державного дорожнього фонду скерували понад 380 мільйонів гривень.
Завдяки цьому фінансовому ресурсу вдалось здійснили ремонт понад 70-ти км доріг області.
«Що стосується коштів місцевого бюджету, то у нас також прослідковується стабільна динаміка по залученню коштів і місцевих бюджетів до ремонту доріг загального користування місцевого значення . У 2018 році сума сягнула понад 50 млн гривень. Органи місцевого самоврядування з кожним роком все більше інвестують у власну дорожню інфраструктуру», - доповнив Роман Кокотайло.
Нагадаємо, що упродовж чотирьох останніх років на Львівщині вдалось відремонтувати 1700 км автомобільних доріг.
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