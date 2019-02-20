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Львівщина – серед лідерів щодо реалізації проекту “Рука допомоги”
|Суспільство | 14-02-2019, 18:19
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У 2018 році у межах проекту “Рука допомоги”, який втілюється Міністерством соціальної політики України за підтримки Світового банку в області працевлаштували 538 осіб, до громадських робіт залучили – 78 осіб.
Про це йшлося сьогодні у Києві під час круглого столу за участі представників Міністерства соціальної політики України, Світового Банку та директора департаменту соціального захисту населення Львівської ОДА Наталії Кузяк.
Відтак, у межах заходу зазначили, що Львівська область має найкращі результати у реалізації проекту з поміж інших пілотних областей.
Зазначимо, торік прийняли 145 рішень на надання фінансової допомоги для започаткування власної справи. Відтак, мешканці Львівщини реалізовують свої бізнес-ідеї у найрізноманітніших сферах - краси, громадського харчування, туризмі, аграрному секторі.
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