«Нам потрібно не зрадити ці благородні життя, які віддали Герої Небесної Сотні, заради нашого спокою», — о. П. Дроздяк Суспільство | 14-02-2019, 16:52 0 123 Сьогодні на початку сесійного засідання Львівської міської ради о. Павло Дроздяк, капелан ЛМР, наголосив на важливості пам’ятати річницю загибелі Героїв Небесної Сотні та бути гідними їхньої жертви.

«За декілька днів ми будемо святкувати народження Героїв Небесної Сотні для неба. Це вже п’ята річниця Революції Гідності. П’ята річниця, коли ми побачили приклад правдивого слухання і правдивої любові. Сьогодні нам потрібно не зрадити і не потоптати ці благородні життя, які віддали Герої Небесної Сотні заради нашого спокою. Як важливо пам’ятати цю річницю народження великої жертви для Господа Бога. Згадаємо ті сім’ї, які постраждали, батьків, які втратили своїх синів, дітей, які втратили своїх татів. Ніхто з нас не забуде Майдан, коли домовини стояли на сцені. Там вже не було політики, там була чиста принесена жертва, в обличчі якої чорне було чорним, а біле було білим.



Закликаю справді бути відкритим на це Боже милосердя. Не переслідувати власні меркантильні цілі, а насправді бажати добра", — сказав о. Павло Дроздяк, капелан Львівської міської ради.