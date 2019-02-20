Спроби бізнесу мінімізувати оподаткування чи уникнути сплати податків – не тільки українська проблема – в.о. начальника Офісу великих платників податків Суспільство | 14-02-2019, 15:43 0 117

Із 2013-го до 2018 року, коли почалася активна міжнародна кампанія із підвищення податкової прозорості, у світі було виявлено понад €93 млрд додаткових податкових доходів, які намагалися приховати, розповів в.о. начальника Офісу великих платників податків Держфіскальної служби України Кирило Коренюк.За порушення податкового законодавства рано чи пізно доводиться відповідати всім, заявив в.о. начальника Офісу великих платників податків Держфіскальної служби України Кирило Коренюк в опублікованому 13 лютого інтерв'ю виданню taxlink.ua.Відповідаючи на запитання, чи бояться підприємці перевірок Держфіскальної служби, він зазначив: "Загалом бізнес адекватно реагує. Якщо у нього чесна і прозора політика щодо сплати податків, зрозуміло".Але навіть серед найсвідоміших платників є ті, хто не боїться перевірок податківців, вважає Коренюк."Вони бояться, коли бенефіціару тієї чи іншої компанії або ось, скажімо, ви, журналісти, ставимо запитання про походження грошей – як на рахунках банків у нашій країні, так і в іноземних банках, де (як їм здається), ці гроші в цілковитій безпеці. Вони оточують себе найкращими юристами, адвокатами, їхній штат у деяких компаніях надзвичайно великий. Але не врятує жоден адвокат, коли порушуєш закон!" – переконаний Коренюк.Зараз Україна приєднується до міжнародного податкового простору як рівноправний учасник і починає застосовувати загальноприйняті правила, розповів чиновник."Адже спроби мінімізувати оподаткування або взагалі уникнути сплати податків з боку великого (і не тільки великого) бізнесу – це не тільки українська проблема. Фіскали всього світу намагаються йти хоча б на півкроку попереду, бачити заздалегідь відповідні алгоритми та прийоми. Знаючи, як можна виявити і зруйнувати популярні нині інструменти агресивного податкового планування, можна запобігти мінімізації, і досить ефективно. Скажімо, вам відомо, що за п'ять років – із 2013-го до 2018-го, коли почалася активна міжнародна кампанія із підвищення податкової прозорості, у світі було виявлено понад €93 млрд додаткових податкових доходів, які намагалися приховати", – повідомив керівник.Він додав, що українські працівники ДФС переймають досвід своїх колег з інших країн."Ми, до речі, в офісі прагнемо бути в тренді – інакше просто не можна. Часто спілкуємося з іноземними колегами, проводимо семінари, підвищуємо свій професійний рівень, вчимося запобігати будь-яким спробам ухилитися від законної сплати податків. Не без задоволення зазначу: у відповідь підвищується податкова культура наших платників", – стверджує Кирило Коренюк.



