Правоохоронці припинили діяльність п’яти гральних закладів на Львівщині. Учасників банди судитимуть. Суспільство | 14-02-2019, 14:54 0 127



Прокуратурою Львівської області цьогоріч, 12 лютого, скеровано до Сихівського районного суду м.Львова обвинувальний акт стосовно десяти членів злочинної організації, які підозрюються у незаконному зайнятті гральним бізнесом, тобто у вчиненні злочинів, передбачених ч.1 ст.255 ККУ (створення злочинної організації) та ч.4 ст.28 – ч.1 ст.203-2 ККУ (зайняття гральним бізнесом).



Чотири гральні зали у Львові та один у Самборі відкрили двоє чоловіків з Донецької області. Одному із них 40, а іншому – 37 років. Саме вони координували діяльність злочинної організації, розподіляли ролі та функції.



До незаконного бізнесу зловмисники залучили виконавців зі Львова та пособника зі столиці. Вказані особи безпосередньо надавали доступ до онлайн-казино, обслуговували клієнтів.



Викривали правопорушників двічі – у вересні та грудні 2017 року.



Після двох спроб протиправна діяльність «бізнесменів» була остаточно припинена правоохоронцями.



Під час обшуків, проведених працівниками УЗЕ у Львівській області, вилучено комп’ютерну техніку, гроші та чорнову бухгалтерію.



Зазначимо, що на час досудового розслідування до організаторів застосовувався запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із можливістю внесення 530 тис грн застави кожному, до пособника – тримання під вартою із заставою 300 тис грн, а до інших учасників – домашній арешт.



Тепер за вчинене фігурантам загрожує позбавлення волі на строк до 12 років та штраф у розмірі від 170 000 грн до 680 000 грн.







Прес-служба прокуратури Львівської області