Реєстрація на ЗНО триває до 25 березня Суспільство | 14-02-2019, 13:50 0 99

За тиждень відкритої реєстрації на ЗНО у Львівському РЦОЯО зареєструвалося 2358 абітурієнтів. З Львівської області - 1548 осіб (більшість заяв з м. Львова).

У рейтингу за кількістю поданих заяв ЛРЦОЯО займає друге місце. Найбільше заяв з Київської області.

«Особи, зареєстровані для походження зовнішнього незалежного оцінювання до 30 квітня рекомендованим листом отримають документи, які підтверджують факт реєстрації. Крім того, для кожного майбутнього абітурієнта після завершення реєстрації на веб-сайті УЦОЯО буде створено інформаційну сторінку, доступ до якої здійснюватиметься за номером Сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання та PIN-кодом, зазначеним у ньому», - наголосила директор департаменту освіти і науки Львівської ОДА Любомира Мандзій.

Нагадаємо, реєстрація на ЗНО триває до 25 березня.

