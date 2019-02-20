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Старшокласників запрошують до участі у Всеукраїнський творчий конкурс «Слово про Україну»
|Суспільство | 14-02-2019, 13:50
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27 лютого на базі Юридичного факультету Національного авіаційного університету відбудеться Всеукраїнський творчий конкурс «Слово про Україну».
Метою Конкурсу є формування національної свідомості та відповідальності за долю України; виховання любові до рідної землі, її історії; культивування бережливого ставлення до національного багатства країни, мови, історії та традицій.
До участі у конкурсі запрошуються учні та вихованці 10-11 класів загальноосвітніх і позашкільних навчальних закладів, члени творчих об’єднань України.
Проводиться конкурс в один етап та відбудеться за адресою: м. Київ, проспект Комарова, 1, Національний авіаційний університет.
Початок о 10:00 год.
Додаткова інформація та реєстрація учасників за телефоном: 044-400-43-01, 063-737-40-47. Кількість учасників обмежена.
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