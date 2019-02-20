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Стартує новий освітній ZOO-проект «Привіт, Ведмедику!»
|Суспільство | 14-02-2019, 13:47
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Ведмежий притулок Домажир разом із SMART-бібліотекою розпочинає новий освітній ZOO-проект «Привіт, Ведмедику!».
Організатори в межах проекту підготували чотири зустрічі, під час яких будуть ділитись зворушливими історіями про ведмедів, яких врятували від цькувань та неприродних умов проживання.
Уже цієї неділі, 17 лютого о 13:00 в SMART-бібліотеці (вул. Професора Ковалика,1) відбудеться перша зустріч - Reality-репортаж "Історії ведмедів, врятованих від людей" .
Запрошуємо усіх на теплу розмову за участі працівників Ведмежего притулку Домажир.
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