Стартує новий освітній ZOO-проект «Привіт, Ведмедику!» Суспільство | 14-02-2019, 13:47 0 89



Ведмежий притулок Домажир разом із SMART-бібліотекою розпочинає новий освітній ZOO-проект «Привіт, Ведмедику!».

Організатори в межах проекту підготували чотири зустрічі, під час яких будуть ділитись зворушливими історіями про ведмедів, яких врятували від цькувань та неприродних умов проживання.

Уже цієї неділі, 17 лютого о 13:00 в SMART-бібліотеці (вул. Професора Ковалика,1) відбудеться перша зустріч - Reality-репортаж "Історії ведмедів, врятованих від людей" .

Запрошуємо усіх на теплу розмову за участі працівників Ведмежего притулку Домажир.

