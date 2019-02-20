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Майже мільярд гривень надійшов до місцевих бюджетів Львівщини за перший місяць 2019 року
|Суспільство | 14-02-2019, 13:46
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Платники податків Львівщини у січні 2019 року забезпечили надходження податкових платежів до місцевих бюджетів на суму 945,4 млн. гривень. В порівнянні з аналогічним періодом 2018 року місцеві бюджети області отримали на 148,4 млн. грн. або на 18,6 % більше .
Зокрема, по податку на доходи фізичних осіб надходження до місцевих бюджетів склали «левову частку» - 575,7 млн. грн., що на 88,9 млн. грн. або на 18,3 % більше, ніж у січні 2018 року.
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