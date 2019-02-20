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Відомі імена закоханих, які проведуть романтичний вікенд у Львові та Луцьку
|Суспільство | 14-02-2019, 10:50
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|Визначено переможців акції «Л+Л=Любов», яка проходила з 4 до 11 лютого у мережі Facebook. Львів’янами, які проведуть романтичний вікенд у Луцьку, стали Надія Патрайко та Роман Новацький.
«Ми разом вже більше трьох років, але як познайомились — вже і не пригадую. Я працюю в лікарні медсестрою, Роман — охоронцем в супермаркеті, а ще вчиться у Львівській політехніці. Які наші очікування від подорожі? Хочеться дізнатись щось цікаве про це місто, ну і, звичайно, відпочити, набратись нових вражень, емоцій і просто побути удвох», — ділиться враженнями Надія Патрайко.
Натомість, до Львова приїдуть Наталя та Ігор Порошин із Новоград-Волинська. «Ми з чоловіком одинадцять років разом. Я домогосподарка, виховую двох донечок. Чоловік військовий, зараз виконує військовий обов’язок на тимчасово окупованих територіях. Він тільки в п'ятницю приїжджає додому у відпустку. А у суботу ми до Вас», — підсумовує Наталя Порошин.
Загалом усі правила акції виконали майже 300 осіб. Чоловіки були дещо активнішими за жінок — 56% проти 43%. Найбільш активними були користувачі соцмереж із Січеславської, Львівської, Київської, Полтавської, Донецької та Харківської областей.
«Враховуючи таку активність, ми вирішили саме у День Валентина з 13.00 до 14.00 додатково розіграти сувенірні комплекти — термогорнятко та справжній львівський шоколад — серед усіх учасників акції, адже навіть після закриття посту для коментарів активність людей не зменшилась», — коментує начальник відділу промоції міста ЛМР Світлана Норець.
Нагадаємо, акція «Л+Л=Любов» — проект відділу промоції міста ЛМР, який є початком програми «Романтичний Вікенд у Львові».
Партнером акції виступила компанія FlashDay.
#lviv.travel.РомантичнийВікенд
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