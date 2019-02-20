ДФС відкрито телефонну «гарячу лінію» щодо цінової інформації на транспортні засоби з іноземною реєстрацією Суспільство | 14-02-2019, 10:48 0 94

На виконання доручення Президента України Державна фіскальна служба запустила багатоканальну телефонну «гарячу лінію» щодо цінової інформації на транспортні засоби, які були ввезені на митну територію України з 1 січня 2015 року до набрання чинності нових правил ввезення таких автомобілів та перебувають у митних режимах тимчасового ввезення або транзиту.

Телефон call-центру: (044) 481-19-61.

Які дані повинні надати зацікавлені особи для отримання телефонної консультації?

- VIN-код автомобіля;

- календарний рік випуску.

Як працює call-центр?

Щоденно з 9.00 до 21.00 синхронно з відділами митного оформлення митниць ДФС.

Прес-служба Державної фіскальної служби України

