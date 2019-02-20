Війна на сході: Окупанти 10 разів відкривали вогонь і зазнали втрат Суспільство | 14-02-2019, 08:17 0 125 Минулої доби російські окупаційні війська 10 разів порушили режим припинення вогню, у тому числі тричі із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.



Про це повідомляє прес-центр ООС.



У смузі дій оперативно-тактичного угруповання "Схід" окупанти сім разів обстріляли позиції українських захисників.



Двічі з мінометів калібру 120 мм і станкового протитанкового гранатомету бойовики стріляли у районі села Водяне.



З мінометів калібру 120 мм також били поблизу населеного пункту Лебединське.



Протитанкові ракетні комплекси, станкові гранатомети різних систем та великокаліберні кулемети ворог застосував у районі населеного пункту Павлопіль.



Поблизу міста Авдіївка окупанти стріляли з ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї.



У смузі дій оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник тричі обстріляв українських захисників.



Із гранатометів різних систем та стрілецької зброї ворог стріляв в районі села Кримське,

з великокаліберних кулеметів поблизу населеного пункту Новолуганське.



Озброєння бойової машини піхоти БМП-1 та станковий протитанковий гранатомет бойовики застосували в районі населеного пункту Травневе.



Внаслідок обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав поранення.



Обороняючись, підрозділи ООС застосовували чергові вогневі засоби.



За даними розвідки, 13 лютого двох окупантів знищено та двох поранено.



Станом на 7:00 поточної доби ворог вогонь не відкривав.