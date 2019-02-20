Департамент соціального захисту населення запрошує на роботу Суспільство | 13-02-2019, 17:21 0 165

Департамент соціального захисту населення Львівської обласної державної адміністрації оголошує конкурс на зайняття посади державної служби категорії «В» - спеціаліст сектору соціального захисту учасників антитерористичної операції, Революції Гідності та внутрішньо переміщених осіб управління соціального обслуговування.

Вимоги до кандидата на посаду державної служби категорії «В»:

вища освіта за освітнім ступенем молодшого бакалавра або бакалавра;

вільне володіння державною мовою;

cпеціальність у галузі знань відповідно до професійного спрямування

професійні знання;

вміння використовувати комп'ютерне обладнання, програмне забезпечення та офісну техніку;

командна робота та взаємодія

Документи, необхідні для участі в конкурсі:

1. Копія паспорта громадянина України.

2. Письмова заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів до зайняття посади державної служби (за формою згідно з додатком 2 Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби), до якої додається резюме у довільній формі.

3. Письмова заява, в якій повідомляє, що до нього (неї) не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», і надає згоду на проходження перевірки та оприлюднення відомостей стосовно нього (неї), відповідно до зазначеного Закону або копію довідки встановленої форми про результати такої перевірки.

4. Копія (копії) документа (документів) про освіту.

5. Оригінал посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою.

6. Заповнена особова картка встановленого зразка

7. Декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за минулий рік (роздрукована декларація кандидата на посаду особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування).

Строк подання документів: до 18:00 год. 06.03.2019.

Документи подавати за адресою: м. Львів, вул. Митрополита Андрея 10, департамент соціального захисту населення Львівської обласної державної адміністрації.

За додатковою інформацією звертатися за телефоном: (0322) 261-29-60.

