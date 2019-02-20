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Податковими міліціонерами Львівщини виявлено 6 нелегальних АЗС за півтора місяці 2019 року
|Суспільство | 13-02-2019, 16:28
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У січні-лютому 2019 року податковими міліціонерами Львівщини виявлено 6 нелегальних АЗС.
Описано, вилучено і передано на відповідальне зберігання обладнання для заправки транспортних засобів, дизельне паливо і скраплений газ орієнтовною загальною вартістю близько 3 млн. гривень.
Стосовно порушників складено 6 протоколів про адміністративне правопорушення за ч.1 ст.164 КУпАП.
Матеріали адміністративних правопорушень скеровано до районних судів Львівської області для розгляду та прийняття рішення.
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