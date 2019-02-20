Klitschko Foundation запрошує десятикласників взяти участь у проекті «Обрії майбутнього»: дедлайн 17 лютого 2019 року Суспільство | 13-02-2019, 15:37 0 116

Klitschko Foundation запрошує десятикласників взяти участь у проекті «Обрії майбутнього». Проект створений, аби розвинути у молоді навички критичного мислення та ціннісно-орієнтованого лідерства, навчити підлітків формулювати цілі на майбутнє, дати можливість обговорити виклики, з якими вони щодня зіштовхуються.



Питання: «Хто я є і ким хочу стати? У якому суспільстві живу? Якого життя я прагну? Що робить мене щасливим? Яка моя місія в житті?» часто виникають у дітей, які стоять за крок від дорослого життя. І підлітки прагнуть знайти на них відповіді, оскільки відповіді на ці питання визначають життєвий шлях людини.



Фонд Кличка запрошує підлітків, які прагнуть якомога більше знати про світ навколо себе, критично мислити та оточити себе людьми зі схожими цінностями подаватися на філософський семінар «Обрії майбутнього».



До участі запрошуються вмотивовані креативні підлітки віком 14-16 років, які навчаються в 10 класі, готові мислити нестандартно, брати на себе відповідальність за зміни у суспільстві, ставати рупором прогресивних ідей.

Кількість учасників -- 20 підлітків з усієї України.

Заповнюй анкету до 17 лютого (http://aspeninstitutekyiv.org/form/aspenteens/)

Дізнавайся більше про проект (http://www.klitschkofoundation.org/projects/education/obriii-maibutn-ogo)

Дати проекту -- 24-26 березня 2019 р.

Проект організовується Klitschko Foundation у співпраці з The Aspen Institute Kyiv у рамках програми Aspen Teens.



Контактна інформація:



Юлія Пекар - менеджер Klitschko Foundation

Телефон: +38 (050)-98-71-560

E-mail: y.pekar@klitschkofund.org

