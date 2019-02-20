Працівники Львівської митниці ДФС запобігли незаконному вивезенню деревини за кордон Суспільство | 13-02-2019, 12:04 0 116

Не задекларовано колоті дрова породи вільха, бук, граб, ясен

Нещодавно в пункт пропуску «Краковець – Корчова» (Львівська обл.) на виїзд з України заїхав вантажний транспортний засіб під керуванням громадянина України. До митного контролю та оформлення він подав товаросупровідні документи на товар «Деревина паливна». Згідно з ними приватне підприємство з Львівської області здійснювало поставку 23,70 м3 колотих дров породи дуб, береза на адресу компанії в Німеччині.

Під час митного контролю виникла підозра щодо відповідності переміщуваного товару даним, зазначеним у товаросупровідних документах. У зв’язку з цим експерти провели лісотоварознавче дослідження щодо відповідності приналежності товару до його задекларованої назви, породи деревини та кількості переміщуваного товару. Внаслідок цього було встановлено, що об’єм паливної деревини у вигляді розколотих полін порід дуб та береза становить 16,725 м3, а інших порід, які не заявлено (вільха, бук, граб, ясен) – 16,700 м3. Загальна кількість товару у вантажному відсіку перевищує на 9,725 м3 заявлену в товаросупровідних документах.

Отже, громадянин України, директор приватного підприємства, вчинив дії, спрямовані на переміщення товарів через митний кордон України з приховуванням від митного контролю, через подання органу доходів і зборів як підстави для переміщення товарів документів, що містять неправдиві відомості щодо найменування товару його кількості, ваги та вартості. В них є ознаки порушення митних правил, передбаченого ч.1 статтею 483 Митного кодексу України. Деревину вилучено, її вартість буде встановлено додатково. Справу скерують до суду.

