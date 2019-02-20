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Борги українців за електроенергію перевищили 33 мільярди — регулятор
|Суспільство | 13-02-2019, 10:10
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|У 2018 році заборгованість споживачів за електроенергію в Україні зросла з 28,9 мільярда гривень до 33,6 мільярда гривень, або на 16%.
Про це повідомила голова Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг Оксана Кривенко на своїй сторінці у Facebook.
"Сумарна вартість спожитої електричної енергії споживачами у 2018 році становила 195,081 млрд грн (з ПДВ), заборгованість споживачів на початок 2018 року - 28,942 млрд грн (з ПДВ), на кінець року - 33,611 млрд грн (з ПДВ), приріст заборгованості за рік становив 16%, або 4,67 млрд грн", - йдеться в повідомленні.
У фізичному вимірі, за даними НКРЕКП, споживання електроенергії в Україні у минулому році становило 105,156 млрд кВт-год., що на 0,2% більше, ніж у 2017 році.
Нагадуємо:
За 2018 рік в Україні було вироблено 159,35 мільярда кВт-год електроенергії, що на 2,5% більше, ніж у 2017 році.
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