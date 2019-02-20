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БІЛЬШЕ ДВОХ ДЕСЯТКІВ ЯЩИКІВ ТЮТЮНОВОЇ КОНТРАБАНДИ ВИЯВИЛИ ОХОРОНЦІ КОРДОНУ НЕПОДАЛІК ВІД ТИСИ
|Суспільство | 13-02-2019, 10:05
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Спробі незаконного переміщення через українсько-румунський кордон значної партії тютюнових виробів завадили сьогодні вночі прикордонники відділення «Солотвино» Мукачівського загону.
Близько третьої години ночі прикордонний наряд помітив рух групи осіб в бік річки Тиса, якою пролягає кордон з Румунією. При спробі затримання, зловмисники вдалися до втечі. Під час подальших пошукових заходів за 200 метрів до кордону військовослужбовці виявили покинуті контрабандистами пакунки, в яких знаходилось майже 23 ящики сигарет без акцизних марок.
Контрабандний товар доправили до відділення «Солотвино». Після перерахунку стало відомо, що контрабандисти планували перемістити до сусідньої країни 11 300 пачок сигарет.
Згодом контрабандний тютюн передадуть до ДФС.
Прес-служба Мукачівського прикордонного загону
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