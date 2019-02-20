Аграрії назвали обсяг втрат через "соєві правки" Суспільство | 13-02-2019, 04:58 0 143 Український малий та середній аграрний бізнес втрачає більше 10 доларів на кожній тоні реалізованої сої в результаті "соєвих правок", які передбачали скасування відшкодування ПДВ при експорті олійних культур.



Про це йдеться у повідомленні Всеукраїнської Аграрної Ради.



Ці поправки призвели до зростання різниці між експортними та внутрішніми закупівельними цінами на соєві боби. При цьому лобісти скасування експортного відшкодування ПДВ для сої та ріпаку переконували, що прийняття "соєвих правок" не матиме жодного впливу на аграрну галузь.



"Через невідшкодування ПДВ посередникам дрібні виробники соєвих бобів не можуть отримати справедливу ціну за свій врожай. Внутрішні переробники, користуючись тим, що дрібні аграрії не можуть самостійно експортувати продукцію, занижують закупівельні ціни", - пояснює заступник голови ВАР Михайло Соколов.



Вже протягом перших місяців нового 2018-2019 маркетингового року (вересень 2018 – серпень 2019) різниця між експортними цінами та внутрішніми закупівельними цінами на соєві боби в середньому збільшилася на 10 відсоткових пунктів порівняно з відповідним періодом попереднього року і наразі складає близько 20%.



Зокрема, у жовтні-лютому 2017-2018 МР, середня різниця між цінами сої на базисі FOB та EXW складала 35 доларів на тоні, а в жовтні-лютому поточного маркетингового року ця різниця збільшилася на 17 доларів і складає вже 52 долари на тону.



Для порівняння, різниця між цінами кукурудзи на базисі FOB та EXW протягом аналогічного періоду збільшилася лише на 6 доларів, що можна віднести до збільшення ціни логістичних витрат.



У ВАР нагадали, що норма про скасування експортного відшкодування для сої та ріпаку була з порушенням регламенту "протягнута" до Податкового кодексу наприкінці 2017 року та номінально скасована 30 серпня 2018 року. Однак фактично через правові колізії малі та середні аграрії досі не можуть отримати відшкодування ПДВ за експортований товар.



Наприкінці грудня 2018 року Державна фіскальна служба оприлюднила податкову консультацію, в якій зазначалось, що у чинному законодавстві України відсутнє визначення поняття "сільськогосподарське підприємство". А отже виробники повинні нібито повернути до бюджету відшкодоване ПДВ за всі операції з експорту сої, що були здійснені після 1 вересня 2018 року.



"При тому, що ще у жовтні минулого року Міністерство фінансів у відповідь на запит ДФС інформувало, що поняття "сільськогосподарське підприємство" визначене у законодавстві як для юридичних, так і для фізичних осіб. В результаті ситуації, що склалася, вирощування сої стане економічно нерентабельним, а отже посівні площі під цією культурою надалі будуть скорочуватись", - зазначає ВАР.



30 серпня 2018 року президент України Петро Порошенко підписав законопроект №7403-д, яким скасовується норма щодо невідшкодування ПДВ при експорті сої, насіння свірипи та ріпаку для виробників, які самостійно поставляють ці культури за кордон.



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