|
| ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік
|
|
переглянути
| Газета №35 (55) / 2014
|
|
переглянути
|
|
|
МУКАЧІВСЬКИЙ ПРИКОРДОННИЙ ЗАГІН ПРОВОДИТЬ НАБІР КАНДИДАТІВ НА ЗАМІЩЕННЯ ВАКАНТНИХ ПОСАД ФЕЛЬДШЕРІВ
|Суспільство | 12-02-2019, 17:39
| 0 150
|
Мукачівський прикордонний загін проводить набір кандидатів для заміщення вакантних посад фельдшерів прикордонних підрозділів у Берегівському, Виноградівському, Хустському, Тячівському та Рахівському районах.
На вказані посади приймаються чоловіки та жінки віком від 18 до 60 років, які мають відповідну медичну освіту (лікувальна справа, фельдшер).
Заробітна плата від 9 тисяч гривень.
Детальніше з умовами прийому можна ознайомитись зателефонувавши за номерами: 0313121261, 0955691236, 0679540077, 0663484710 або звернутись за адресою: місто м. Мукачево, вул. Недецеї 45.
Прес-служба Мукачівського прикордонного загону
|
| Новини по темі: Суспільство
|
|Один безпілотник місії ОБСЄ обстріляли, інший "заглушили" на Луганщині...
|20-02-2019, 09:28
| >>>
|На Луганщині один депутат нажився на ремонтах, інший прихопив землю...
|20-02-2019, 09:26
| >>>
|Війна на сході: 16 обстрілів, бойовики встановили рекорд за інтенсивністю вогню...
|20-02-2019, 09:24
| >>>
|В Японії розбився військовий літак...
|20-02-2019, 07:36
| >>>
|СБУ оголосила в розшук одного з фігурантів справи MH17...
|20-02-2019, 07:35
| >>>
|Російські кораблі в Чорному морі стежать за американським есмінцем...
|20-02-2019, 07:33
| >>>
|Понад 1,2 млрд. гривень задекларовано до сплати фізичними особами – підприємцями платника єдиного податку ІІІ групи за 2018 рік....
|19-02-2019, 18:49
| >>>
|